Rivoluzione Whatsapp: arriva la pubblicità

Come annunciato negli scorsi mesi, dal 2019 arriverà la pubblicità su Whatsapp. Ma all'inizio le chat private verranno risparmiate, con gli spot che dovrebbero comparire soltanto sulle stories. Ad annunciarlo è stato il Country Director di Facebook Italia, Luca Colombo, intervenendo al Digital Summit promosso da EY a Capri confermando che Whatsapp seguirà in questo senso il modello di advertising già utilizzato da Instagram e Facebook.

"Oggi Whatsapp è un servizio utilizzato dai consumatori ma non ci sono funzionalità per aziende" ha premesso. "Noi abbiamo annunciato che era allo studio la possibilità per le aziende di interfacciarsi in maniera tecnica e automatizzata con i servizi di Whatsapp" attraverso un protocollo Ip senza che questo, precisa, dia luogo a fenomeni di spamming.

Tra gli altri servizi verrà offerto un servizio di notifica, un canale di comunicazione diretto verso i consumatori. Il bacino di utenti è ovviamente enorme: Instagram solo in Italia ha 14 milioni di utenti al mese, 31 milioni al mese sono quelli di Fb (25 milioni al giorno) con un trend stabile. Il numero delle Stories ospitate dai social a livello globale è enorme: su Whatspp ci sono 450 milioni che le utilizzano almeno una volta al giorno; su Instagram sono 400 milioni e su Fb 300 milioni.

Rimane comunque da capire dove saranno i banner e se saranno, come si ipotizza, orientati a seconda delle preferenze dell'utente, individuate sulla base degli argomenti di cui si è parlato nei messaggi. Un ulteriore indiscrezione a riguardo è arrivata da un post su Twitter di WABetaInfo: "Ho già due idee di come saranno gli annunci senza impattare con la crittografia end-to end e la privacy del contenuto del messaggio ma lo diremo in futuro".

About "WhatsApp Status Ads": there is nothing that reads or that sends particular words of your messages to the server.

I already have two ideas about how ads will work on WhatsApp without breaking end-to-end and privacy on the content of your messages.

I’ll explain it in future.