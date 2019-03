Yape, il postino robot 'italiano' che porta da mangiare agli sfollati

Due ruote e un corpo arrotondato di colore bianco, che ricorda in qualche modo R2-D2 celebre androide di Star Wars. Così si presenza Yape, un postino robotico made in Italy realizzato dall'azienda milanese e-Novia, che ha trovato subito impiego in Giappone.

Japan Post lo ha scelto per le consegne a domicilio dopo che il robot ha superato con successo i test effettuati nella zona di Fukushima in cui Yape è stato impegnato a portare i pacchi di riso alle persone sfollati dopo il devastante tsunami avvenuto nel 2011.

Ma da dove viene il nome Yape? Non è altro che l'acronimo di Your Autonomous Pony Express, 'il tuo postino automatico'. Un robot che oltre ad aiutare i più bisognosi rispetta anche l'ambiente grazie al suo funzionamento ad energia elettrica. Yape si muove sulle sue due ruote ed è in grado di superare con agilità buche e ostacoli, come le rotaie di un treno o un'auto parcheggiata in mezzo alla strada. Il robottino è dotato di un vano che può contenere fino a 30 chilogrammi di cibo, garantendo l'isolamento termico del food delivery.

Come funziona? Yape interagisce con gli utenti grazie ad un'applicazione sul cellulare: con il GPS localizza la posizione del destinatario e poi ne verifica l'identità, autorizzando l'apertura del vano soltanto al cliente.