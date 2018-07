"A Pechino col pandino": partito da Palermo il folle viaggio di tre siciliani avventurosi

E' partito dalla Taverna Azzurra di Palermo il viaggio di tre siciliani diretti a Pechino a bordo di una vecchia Panda: quaranta giorni per percorrere 15mila chilometri. Folla di curiosi a salutare il trio in partenza per il folle viaggio, come racconta PalermoToday.

Il viaggio raccontato su Instagram dall'account "a_pechino_col_pandino".