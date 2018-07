Incubo alga tossica sull'Estate: attenzione, il solo contatto può fare star male

C'è un'alga tossica a Calamosca, una delle spiagge più belle di Cagliari. Lo ha scoperto l'Arpa Sardegna a seguito di alcuni controlli effettuati nella acque della spiaggia dov'è stata rilevata la presenza della Ostreopsis Ovata, una microalga tossica presente nel Mediterraneo, con una concentrazione superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente. L'Arpa regionale effettuerà ulteriori controlli, programmati per lunedì prossimo.

Il contatto può avvenire per inalazione di tossine o di frammenti di cellule presenti in mare e questo tipo di alga può causare malessere transitorio come riniti, faringiti, laringiti, bronchiti, febbre, dermatiti, congiuntiviti e "i soggetti particolarmente esposti a questo tipo di patologie dovrebbero astenersi dal frequentare quel tratto di mare", spiega il Comune di Cagliari.

Il Comune non ha adottato nessun provvedimento o divieto di balneazione: "In attesa dei risultati dei prossimi controlli, il suggerimento è quello di frequentare altri tratti di costa".

Che cosa è l'alga tossica

L’alga tossica appartiene ad una specie tipica dei climi caldi e tropicali, ma negli ultimi anni è presente anche sulle coste italiane. In passato la fioritura dell’alga è stata segnalata nelle acque del litorale di Genova ma anche già osservata in numerose occasioni in Toscana e Puglia. Solo pochi giorni fa l'agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell’ambiente della Puglia aveva segnalano grandi quantità di “Ostreopsis ovata” nelle acque antistanti il Faro di Torre Canne e nella zona di Forcatella ma anche sulla costa a sud di Bari. A Fasano il sindaco aveva deciso di emettere un “divieto di balneazione".