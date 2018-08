Azienda festeggia 30 anni di attività e porta i dipendenti in vacanza a Tenerife

L'azienda festeggia trent'anni di attività e porta tutti i lavoratori in vacanza a Tenerife. Una favola estiva? No, è successo veramente.

La Nuova Tecnostampa di Gerenzano, in provincia di Saronno, specializzata in stampa in offset per diversi settori tra cui il cosmetico e il farmaceutico, ha voluto premiare così l'impegno e gli sforzi dei proprio dipendenti per festeggiare il proprio "compleanno".

L'attività è iniziata nell'ormai lontano 1987 e oggi la Nuova Tecnostampa ha 23 dipendenti, guidati dal 47enne Andrea Meloni e dalla moglie Erika Mascheroni, 45 anni, che hanno scelto di portare tutti i lavoratori (e relativi familiari) per sei giorni in un resort esclusivo a Tenerife, proprio dove si è trasferita da un po' di tempo un'ex dipendente.

