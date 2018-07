Estate 2018, i vip scelgono la Calabria

E’ la Calabria la regione più gettonata dai vip per l’estate 2018. Dopo essere stata citata dal New York Times tra le 52 località imperdibili nel mondo e inserita nella top list della Rough Guides alla fiera del Turismo di Shangai, sono sempre più numerose le personalità del mondo del cinema, dello spettacolo e dell’imprenditoria che scelgono di trascorrere le proprie vacanze sulla costa calabrese. Arte, storia, natura, benessere e gastronomia vengono identificati oggi come il vero “lusso” da tanti personaggi famosi, molti dei quali trovano rifugio tra le meraviglie della costa ionica.

Tra le top destination calabre una delle richieste e che più affascina i vip nazionali e internazionali è senza dubbio il Praia Art Resort dell’Isola di Capo Rizzuto, favoloso resort 5 stelle epicentro anche della movida e dei beach party più esclusivi di questa prima parte dell’estate: qui sono stati già ospiti illustri il magnate argentino Eduardo Eurnekian, il principe dell’Arabia Saudita Mohammed bin Salman e il cantante americano Steven Tyler, ma la destinazione sembra piacere non poco anche a tanti giovani attori del cinema nostrano, recentemente “pizzicati” a farsi coccolare nell’ormai nota struttura del patron Raffaele Vrenna. E’ il caso di Giulia Bevilacqua, Katy Saunders, Edoardo Purgatori e Stella Egitto, un quartetto d’eccezione riunitosi recentemente proprio al Praia per un favoloso weekend di relax “rubato” ai numerosi impegni sul set.

(Nella foto sopra Giulia Bevilacqua, Katy Saunders, Stella Egitto ed Edoardo Purgatori con Raffaela Vrenna)

Tra massaggi in spa, gite in barca, cene stellate e beach party, i quattro giovani attori hanno trascorso tre giorni indimenticabili lungo la costa ionica, che si annuncia come meta preferita di molte altre personalità attese nella regione definita “perla nascosta d’Europa"