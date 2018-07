In vacanza niente foto sui social: i consigli della polizia per non avere brutte sorprese

Meglio non far sapere quando si è in vacanza e non condividere troppe informazioni. Questo il messaggio del corto "Dove sei in vacanza?", lanciato dalla polizia sulla pagina Facebook di Agente Lisa, come parte della campagna estiva #accettaunconsiglio, in questo caso sulla prevenzione dei furti in appartamento.

Si vuole così sensibilizzare i cittadini a un uso accorto dei social network in relazione ai furti nelle case. Le abitazioni, infatti, restano spesso disabitate nei periodi di vacanza e la condivisione di foto e video in tempo reale potrebbe fornire informazioni ai criminali pronti a violare porte e finestre. Lo spot, così come l'altro corto sulla sicurezza stradale, è nato da un'idea di Gianni Ippoliti, che lo ha diretto, e con la collaborazione amichevole dell'attrice Fabiana Latini.