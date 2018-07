Apre in Italia la pista ciclabile più spettacolare d’Europa

La spettacolare ciclabile sospesa sul lago di Garda è un sogno che si realizza: sabato 14 è la data della grande inaugurazione della ciclovia che con due chilometri di percorso collegherà Limone a Riva del Garda.

L’inaugurazione è riservata ai residenti di Limone a un gruppo di circa 300 “privilegiati” che hanno ricevuto l’invito per l’anteprima. Tutti gli altri dovranno aspettare domenica mattina, quando l’opera pubblica più attesa della stagione sarà aperta al pubblico.

Già le prove generali per l’inaugurazione dell’impianto di illuminazione condotte nei giorni scorsi avevano regalato un assaggio di quella magia a chi si trovava in zona. I due chilometri del tracciato saranno infatti percorribili anche al calar del sole, grazie alle luci a Led posizionate all’interno della struttura metallica della passerella.

Il costo? Oltre 7 milioni e mezzo di euro per circa due chilometri, realizzati in parte a sbalzo sul muro e altri a sbalzo sulla roccia, a strapiombo e affacciati direttamente sul lago (ovviamente in tutta sicurezza).

Nei prossimi tre anni il progetto verrà completato con un secondo tratto.

