MSC Crociere alla conquista dell'Oriente

Anche quest’anno MSC Crociere presenta la sua programmazione Summer 2018 e Winter 2018/2019 e non solo a Milano BIT – la Borsa Internazionale del Turismo, storica manifestazione organizzata da Fiera Milano che dal 1980 porta nel capoluogo lombardo operatori turistici e viaggiatori da tutto il mondo. La Compagnia testimonia la sua straordinaria espansione offrendo agli ospiti le destinazioni più ambite dai viaggiatori. La grande novità annunciata oggi in conferenza stampa è lo sbarco in Giappone. L’apertura del nuovo mercato si inserisce all’interno di una più ampia strategia che consiste in una forte espansione della Compagnia a Oriente.

Giappone al centro degli itinerari di MSC Splendida da aprile 2018

MSC Crociere sbarca in Giappone, paese dinamico e dalle grandi metropoli, templi shintoisti e ciliegi fioriti. Un viaggio fra colori, culture e folklore per un assaggio di misticismo orientale. Ma non solo Giappone, perché il ventaglio si amplia con destinazioni come India, Cina e Corea. Si tratta della naturale evoluzione di un percorso di crescita iniziato sette anni fa negli Emirati Arabi Uniti, con crociere settimanali alla scoperta di mete affascinanti come Dubai ed Abu Dhabi - oltre a Paesi come Qatar, Oman e Bahrain. A partire dal prossimo maggio, MSC Splendida porterà gli ospiti alla scoperta di alcune delle destinazioni più suggestive dell’estremo oriente e del Sol Levante, iniziando con una crociera di tre giorni per ammirare la regione in uno dei momenti più affascinanti dell’anno: la fioritura dei ciliegi. A luglio, agosto e anche a novembre MSC Splendida navigherà tra Giappone, Cina e Russia, offrendo un’esperienza magica di contrasti tra cultura e innovazione, tradizione e modernità. Oltre alle località più popolari come Yokohama (seconda città più popolosa del Giappone), impreziosita dal parco “Harbor View” che apre lo sguardo sul porto e sulla città, o Osaka (grande città portuale e polo commerciale dell'isola di Honshu), verranno esplorate destinazioni sconosciute al grande pubblico: particolare l’esperienza di Sasebo, nota per i meravigliosi panorami verso le oltre 200 isole Kujukushima. Ma anche Maizuru, punto di partenza per scoprire la splendida città di Kyoto.

India ed Emirati

Le novità in Oriente proseguono con MSC Lirica che proporrà agli ospiti di MSC Crociere nuovi itinerari da 11 e 14 notti, e farà il suo debutto negli Emirati Arabi Uniti a novembre 2018. La proposta si compone di tour più lunghi, due overnight a Dubai e, per la prima volta, crociere in India. L’arrivo di MSC Lirica arricchisce l’offerta della Compagnia per la stagione invernale 2018/2019 con la possibilità di scegliere vacanze più lunghe e scoprire nuove destinazioni.

Il varo di MSC Seaview a Giugno e le altre novità

A presentare al pubblico della BIT le novità e la crescita di MSC Crociere è stato Leonardo Massa, Country Manager Italia. “L’appuntamento in BIT rappresenta un momento molto importante per consolidare il rapporto con i player del settore e le agenzie di viaggio che restano il nostro principale canale distributivo. Le esigenze dei nostri clienti crescono costantemente e la vacanza in crociera è una formula sempre più apprezzata poiché si adatta alle esigenze di ognuno con un rapporto qualità/prezzo senza eguali”, ha dichiarato Leonardo Massa. “Il 2017 è stato un anno molto positivo; il 2018 confermerà il trend, con l’aggiunta di grandi novità! Prima fra tutte il battesimo di MSC Seaview, che a partire da giugno andrà ad impreziosire il Mediterraneo, mentre la gemella MSC Seaside partirà ogni settimana da Miami, e MSC Meraviglia farà il suo debutto in nord Europa”, ha concluso Massa.

L’arrivo di MSC Seaview: la nave gemella di MSC Seaside che entrerà in flotta a partire dal prossimo 2 giugno, giorno in cui sarà protagonista di una straordinaria cerimonia nel porto di Civitavecchia. In costruzione presso Fincantieri, MSC Seaview è stata concepita per vivere al massimo gli spazi esterni, offrendo ai turisti l'opportunità di godersi in un modo completamente nuovo le meraviglie del Mare Nostrum.

Caraibi tutto l’anno: la strategia di espansione di MSC Crociere nel mercato americano parte dal posizionamento ai Caraibi. L’offerta per i crocieristi si arricchisce infatti di nuovi itinerari, per dare loro la possibilità di godere del sole e delle spiagge caraibiche in qualsiasi periodo dell’anno grazie alla presenza dell’ultima nave di nuova generazione MSC Seaside che ha come homeport la città di Miami.

Nord Europa: a fare il suo debutto quest’anno in nord Europa sarà MSC Meraviglia, nave ultramoderna che ospita gli spettacoli "Cirque du Soleil at Sea” e che andrà ad aggiungersi a MSC Preziosa, MSC Magnifica e MSC Orchestra. Per godere degli incantevoli scenari naturali dei mari del Nord, MSC Crociere offre più itinerari: crociere da 7 notti e long cruise da 10, 11, 12 e 14 notti.