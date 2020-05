MSCDreams, la Digital Challenge per condividere sui social i sogni delle vacanze più belle

Una nuova challenge ideata da MSC Crociere sui social network per invitare le persone a condividere i ricordi più belli delle proprie vacanze.

Un mare di foto, che fanno parte delle vacanze più belle di sempre, sembreranno galleggiare sull’acqua, postate direttamente dagli utenti. È questo il visual che si andrà a comporre con l’insieme delle foto che saranno postate inserendo l’hashtag #MSCDreams.

“Sognare e ricordare sono elementi cardine dell’esperienza MSC e, dato che le persone hanno sin da subito iniziato a condividere le foto delle proprie vacanze passate come reazione a #iorestoacasa, abbiamo voluto realizzare questa iniziativa per rivivere assieme a loro i ricordi più belli e, soprattutto, non smettere di sognare i prossimi viaggi. Con questo spirito è nato il progetto #MSCDreams una piattaforma digitale costruita esclusivamente attorno ai contenuti dei nostri viaggiatori. Per le agenzie di viaggio, poi, si tratta di una opportunità per rafforzare il legame con il cliente in un momento che sappiamo essere molto complesso e difficile, facendo leva sul desiderio di tornare a viaggiare e la voglia di sognare insieme”, spiega Andrea Guanci, Direttore Marketing di MSC Crociere.

La challenge utilizza una piattaforma web pubblicata direttamente sul sito di MSC Crociere all’interno della quale confluiranno tutte le foto postate su Instagram e Twitter con l’hashtag #MSCDreams. Partecipare è semplicissimo: basterà postare la foto di un proprio ricordo (o sogno) di viaggio su Instagram o Twitter ricordando di aggiungere #MSCDreams nella didascalia testuale per far parte della challenge, interagire con gli altri utenti e, magari, trarre ispirazione per i prossimi nuovi viaggi. Le fotografie condivise creeranno un "mare di fotografie" che sembreranno ondeggiare come se fossero appoggiate sull’acqua. In questo mare di foto sarà possibile ‘navigare’ per poter esplorare tutti i ricordi dei crocieristi MSC e pianificare con la fantasia nuovi viaggi virtuali. Chiunque sarà ispirato da particolari fotografie potrà contattare l’utente che ha postato la foto o l’agente di viaggio che è stato taggato per avere maggiori informazioni su quel viaggio, oltre a poter condividere a sua volta i suoi ricordi più belli, continuando a sognare e a far sognare nuove vacanze.

In Italia il lancio ufficiale è avvenuto proprio questa mattina: https://mscdreams.msccrociere. it/ e sono già oltre 1.000 i contenuti pubblicati dagli utenti sui social media dopo poche ore. La challenge sarà, poi, estesa a livello globale nei giorni immediatamente successivi in simultanea su tutti i canali digitali di MSC in tutto il mondo (sito web, Instagram, Twitter, e-mail, newsletter, MSC Book).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non resta, quindi, che scegliere lo scatto più bello e postarlo sui propri canali con l’hashtag #MSCDreams per condividere con tutti gli amanti del mondo MSC i ricordi più belli e continuare a sognare.