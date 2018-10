E' italiana la regione più bella del mondo: la classifica di Lonely Planet

Il Piemonte è la regione più bella del mondo. Lo dice la Lonely Planet, che ha diffuso la sua guida Best in Travel 2019, nella quale la regione italiana spicca in cima alla classifica, superando le Highlands scozzesi e la Normandia.

La guida, che uscirà in libreria il 25 ottobre, propone una serie di consigli di viaggio e mete interessanti sul territorio piemontese, spaziando dalle degustazioni tra i vigneti del Barbaresco nelle Langhe ai monumenti di Torino, dalla Fiera del Tartufo di Alba ai numerosi festival musicali. Fra le pagine, ricorda Alexia Penna su TorinoToday, sono evidenziate tutte le attrattive del Piemonte che, in classifica, ha battuto Catskills negli Usa, al secondo posto e il Nord del Perù al terzo. A seguire Red Centre (Australia), Highlands (Scozia), Estremo Oriente russo, Gujarat (India), Manitoba (Canada), Normandia (Francia) e Valle del Elqui (Cile).

"E' una notizia di cui sono molto orgogliosa - è il commento dell'assessore al Turismo della Regione Piemonte, Antonella Parigi -. Un riconoscimento importante, che testimonia il grande lavoro fatto in questi anni per far crescere la nostra regione come destinazione turistica: un impegno che ci ha visti a fianco dei territori e dei tanti operatori che, con noi, credono nello sviluppo di un settore che può sempre più rappresentare un punto di forza per il Piemonte. Un traguardo importante e prestigioso, che rappresenta una grande opportunità per il nostro turismo".