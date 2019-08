La scalinata dell'amore, tappa romantica a Vieste

Stanchi dei lucchetti? Ora per giurarvi amore eterno potete sedervi sui gradini della scalinata dell'amore, a Vieste. Nel pieno centro della cittadina del Gargano, in Puglia, le frasi della leggenda di Cristalda e Pizzomunno interpretata da Max Gazzé al Festival di Sanremo 2018, compaiono sui gradoni che collegano la strada del municipio e la parte alta della città del faro.

La notizia, riportata da Foggia Today, è arrivata anche a uno degli autori del testo e fratello del cantautore: "Non capita tutti i giorni di ricevere notizie come questa. Grazie a Giuseppe Nobiletti, Rossella Falcone e a tutto il Comune di Vieste per la Scalinata dell'amore, dedicata alla nostra canzone".

"Ma io ti aspetterò, fosse anche per cent'anni, aspetterò", è uno stralcio del brano. Per chi la sale o la scende sarà per sempre amore. Testimoni giurano di aver visto giovani coppie rinunciarvi, per paura dell'amore eterno e per la fatica che comporta.

L'iniziativa rientra nella rassegna 'Vieste in Love' che si terrà dal 31 agosto all'8 settembre: "Oltre 70 eventi tra musica, arte, spettacolo, sport e cultura per trasformare la prima settimana del mese di settembre, nella settimana dell'amore. Una settimana intensa e ricca di appuntamenti, in cui i colori, le musiche, i temi, gli eventi vanno in un’unica direzione: trasformare la città di Cristalda e Pizzomunno, in un luogo dell'amore di tutti, viestani e turisti, conquistati dalla voglia di vivere gli ultimi scampoli d'estate in profondità e intimità. Per innamorarsi ancora di più di Vieste e del Gargano".