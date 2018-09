Dall'hotel all'auto a noleggio: i siti più popolari in Italia per programmare le vacanze

Quali sono i siti più utilizzati per per prenotare voli, prendere auto a noleggio o comprare biglietti? La piattaforma per web marketing SEMrush ha analizzato i portali più visitati dagli italiani per diversi scopi di viaggio. Lo studio è stato effettuato attraverso lo strumento Traffic Analytics, ed elenca i siti più popolari, classificandoli per numero di utenti al mese che visitano questi portali.

Tra i siti delle compagnie aeree vince Ryanair con un traffico di 3,4 milioni di utenti al mese. Interessante il fatto che l’Italia sia al secondo posto dopo il Regno Unito tra i paesi da cui arriva maggior traffico al sito della lowcost irlandese. Le piattaforme per cercare voli come skyscanner.it e volagratis.com sono nella top 3, seguiti da Alitalia e da altre compagnie aeree lowcost: Easyjet, Volotea e Vueling.

Tra i servizi di autonoleggio rentalcars.com è il leader assoluto con un traffico mensile di 606 mila utenti. Dopo troviamo Europcar e Hertz. Al quarto posto il sito di autonoleggio a lungo termine Arval. Il servizio BlaBlaCar conclude la top-10.

E dove prenotano gli alberghi gli italiani? Booking.com è il servizio più popolare con un traffico di più di 23 milioni di utenti al mese, da cui la maggior parte arriva da dispositivi mobili.

Airbnb è in seconda posizione, questo sito mostra una forte crescita di popolarità: il traffico globale è aumentato del 10% da febbraio 2018 ad oggi. Nella top-3 c’è anche il portale per confrontare i prezzi Trivago. Dopo si trovano Expedia e hotels.com. Altri siti nella top-10 sono hometogo.it, bed-and-breakfast.it, hotelscan.com, agriturismo.it e secretescapes.com.

Ecco infine alcune curiosità rivelate dalla ricerca SEMrush: Tripadvisor.it ha un traffico di 21 milioni, di cui il 91% è traffico mobile; Trenitalia riceve 8,2 milioni di traffico mensile, l’80% proviene dall’Italia, mentre gli altri Paesi con visite più frequenti sono gli Stati Uniti, la Francia e il Regno Unito; Viagginews.com e siviaggia.it sono i media del settore più visitati.