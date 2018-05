A Venezia fanno discutere i tornelli blocca-turisti

Fa discutere la decisione di regolare il flusso dei turisti a Venezia con dei tornelli. Un provvedimento arrivato in giorni di particolare affluenza, durante i ponti di primavera in cui la città viene solitamente presa d'assalto da italiani e stranieri.

Due varchi, voluti dal sindaco Luigi Brugnaro, uno ai piedi del ponte di Calatrava, l'altro vicino alla stazione di Santa Lucia, due punti strategici d'accesso al centro storico, per arginare i visitatori, che in caso di afflusso eccezionale vengono deviati verso altro percorsi.

Una misura straordinaria sperimentata nel ponte festivo e che ha richiesto il presidio delle forze dell'ordine dopo il blitz di alcuni giovani che ne hanno sabotato uno, lamentando che l'ordinanza non serve a contenere il turismo di massa ma punta solo a trasformare la città in un luna park.

Pareri discordi tra i veneziani, nonostante la misura non riguardi i residenti, a cui l'accesso è sempre consentito, e tra gli stessi turisti.

"In quanto turista io lo trovo utile, dà un senso di ordine e sicurezza, anche per chi arriva e vuole godersi qualche giorno in santa pace la trovo una cosa buona", dice una signora.

"In quanto veneziano penso che regolare il flusso di turisti e residenti sia giusto, il come non saprei dirlo, però se si cerca di trovare una soluzione è comunque un bene" aggiunge un ragazzo locale.

"Non credo faccia bene al turismo - dice invece una coppia di francesi - credo che Venezia ci perderà a lasciare fuori molte persone che si sentiranno frustrate perché non possono visitare alcuini monumenti. E in futuro potrebbero anche sconsigliare ad altri di venire".