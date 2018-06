Viaggi, le mete preferite dai single

Single e viaggi, un bel binomio. Come si comportano gli "scoppiati" italiani? SpeedVacanze.it, il tour operator che ha inventato la formula dei viaggi per single, ha chiesto ai single di riflettere sui loro comportamenti di fronte alla scelta della vacanza estiva. Su un campione di 2mila persone single di entrambi i sessi, un terzo ha dichiarato di non avere alcun problema a viaggiare da solo: il 32% degli uomini e il 36% delle donne.

Ma i due terzi, il 68% degli uomini e il 64% delle donne, preferiscono invece viaggiare in compagnia, con parenti, amici o, soprattutto, con un gruppo di persone all'inizio sconosciute ma con le quali potrebbero nascere delle belle amicizie da coltivare anche dopo la fine della vacanza. Il 55% degli uomini e il 52% delle donne, infatti, per l'estate 2018 opterà per una vacanza di gruppo, che consente a chiunque di partire per un viaggio insieme a tanti amici sconosciuti che hanno voglia di socializzare.

Insomma, una vacanza in cui il relax e il divertimento è assicurato da tour leader che assistono i vacanzieri per tutta la durata del soggiorno, proponendo attività ed escursioni che contribuiranno alla formazione di un gruppo unito e affiatato.

"Il gruppo è composto da metà uomini e metà donne tra i 30 e i 50 anni", spiega Giuseppe Gambardella, fondatore di SpeedVacanze.it. Secondo il tour operator, nei prossimi anni aumenterà ancora la propensione a viaggiare proprio da parte di chi viaggia da solo e vuole trovare nuovi amici durante i suoi viaggi.

Nello specifico, il sondaggio ha chiesto cosa prediligono i single per le vacanze dell'estate 2018 e il 48% degli intervistati, il 46% degli uomini e il 50% delle donne, ha risposto di preferire un posto piacevole senza stress, immerso nella natura, che sia mare o montagna non importa, purché sia tranquillo e rilassante, senza scartare però la possibilità di fare qualcosa di avventuroso e di potere anche fare vita notturna. Poco interesse, invece, per i centri termali, le beauty-farm e i viaggi culturali.

In quanto a mete preferite, le località più gettonate dell'estate 2018 sono il Kenya con la sua spiaggia di Watamu, la Thailandia con i suoi molti lidi paradisiaci, e ancora il Brasile, le Bahamas e le Antille. "Ma vanno per la maggiore anche la Riviera Maya, Singapore, Bali e il Vietnam, insieme anche ad altre mete, perché ogni viaggiatore, che sia single oppure no, ha il suo stile, le sue preferenze e il suo diverso modo di concepire il relax", conclude Roberto Sberna, direttore generale di SpeedVacanze.it.