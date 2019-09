In Apecar sull’Himalaya: gruppo di milanesi vince la corsa estrema sui monti dell’India

Su e giù per le montagne dell'Himalaya a bordo di un'Apecar. Questa la singolare avventura di un gruppo di quattro amici che si definiscono “Flaneurs”, come i gentiluomini che vagavano oziosamente per la città chiamati così da Charles Baudelaire, e che a bordo del piccolo mezzo hanno scalato le vette dell’India, vincendo una gara di corsa estrema.

“Abbiamo iniziato anni fa perché siamo tutti appassionati di viaggi particolari”, spiegano ai microfoni di MilanoToday Massimo De Marco e Massimo Sorrenti, due dei partecipanti milanesi alla “Rickshaw Run”, manifestazione di beneficenza a cui partecipano quindici squadre da ogni parte del mondo.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Il servizio di Giampaolo Mannu per MilanoToday

“Ci sono stati momenti impegnativi, per esempio quando il mezzo si è impantanato in un guado, oppure quando abbiamo dovuto dormire in un alloggio che sembrava quasi una casa degli spettri, ma anche momenti bellissimi come quando abbiamo dormito sotto il cielo stellato dell'Himalaya. Uno spettacolo".

Il gruppo si sta ora preparando per la prossima avventura, alla ricerca di una nuova sfida con la quale misurarsi in giro per il mondo. "Presto decideremo quale sarà la prossima tappa - raccontano - Alcuni vorrebbero fare rafting con una zattera in Tanzania oppure andare le mini moto sulle Ande. Quel che è certo è che non resteremo fermi".