"Offriamo uno stipendio da 3.300 euro al mese, candidatevi": il concorso dei sogni

Viaggiare per il mondo da soli o in compagnia di un amico ed essere pagati migliaia di euro per farlo? Non è un sogno. La compagnia aerea islandese low cost Wow Air offre ai viaggiatori la possibilità di trasferirsi in Islanda per tre mesi e da lì partire verso 38 destinazioni prestabilite, pagati ben 3.300 euro al mese.

Viaggiare per il mondo pagati 3.300 euro al mese: con Wow Air si può

In cambio, gli aspiranti dipendenti di Wow Air dovranno stilare guide sulle varie città (cibo, cultura, vita notturna, bellezze naturali, trasporti, budget) e condivere le loro esperienze su un account Instagram. Vitto, alloggio e altri benefit sono inclusi.

C'è tempo fino al 14 maggio per partecipare alla selezioni. Basta leggere le istruzioni sul sito di Wow Air e realizzare una guida, completa di video di almeno due minuti, sulla propria città d'origine.

Ecco i requisiti fondamentali per fare la domanda

Per mandare la propria candidatura non serve avere un curriculum specifico. Basta aveve 18 anni, parlare bene l'inglese, avere un account Facebook, essere in buona salute. Tutti i viaggi si svolgeranno nel corso di dieci settimane durante l'estate 2018.

I termini del contratto prevedono otto viaggi selezionati "random" tra le 38 destinazioni di Wow Air, ognuno tra i 2 e 4 giorni di durata. Le "travel guides" selezionate dovranno inoltre effettuare almeno 4 viaggi in Islanda.

Per gli scettici o per chi volesse maggiori informazioni sul sito di Wow Air è spiegato per filo e per segno come fare la domanda e cosa prevede il lavoro.

I vincitori saranno annunciati il 18 maggio e dal 1 giugno al 15 agosto i fortunati lavoreranno per Wow Air e avranno la possibilità di viaggiare in città come New York, Los Angeles, Barcellona, Berlino, Dublino, Amsterdam, Dallas, San Francisco, Londra, Edimburgo.