4 novembre, festa della Forze Armate all'Altare della Patria

Roma, 4 nov. (askanews) - In occasione delle celebrazioni per il 4 novembre, Giorno dell'Unità nazionale in cui si festeggiano le Forze Armate, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona d'alloro all'Altare della patria.

In una nota rivolta al ministro della Difesa Lorenzo Guerini, il presidente Mattarella ha ricordato che sono passati 20 anni dalla legge che ha aperto alle cittadine italiane l'arruolamento e ha ringraziato le Forze Armate tutte, alle quali "va la riconoscenza di tutto il Paese per il contributo fornito alla sicurezza della comunità nazionale e internazionale".

Tra le autorità che hanno partecipato alla cerimonia, tra gli altri, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il ministro Guerini e i presidenti di Senato e Camera Elisabetta Casellati e Roberto Fico.

Le celebrazioni all'Altare della Patria si sono concluse con il tradizionale sorvolo delle frecce tricolori.