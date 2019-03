Aereo da turismo precipita sull'autostrada e sfiora camion in transito

Poteva finire molto peggio. Un aereo da turismo a bordo del quale viaggiavano pilota e istruttore - per loro lievi ferite - è caduto ai lati dell'autostrada quasi sfiorando un camion in corsa. Nelle immagini riprese dalla telecamera del mezzo pesante si vede il velivolo avvicinarsi all'asfalto per poi fermarsi su un terrapieno fuori dalla carreggiata.

L'incidente nei pressi dell'aeroporto di Toronto-Buttonville. Il conducente del camion ha spiegato alla Cbs: ''Stavo guidando e prendendo velocità quando mi sono trovato un aereo davanti a me. Ho cercato di schivarlo e si è schiantato''.

Fonte video: Tom Podolec Aviation / Twitter