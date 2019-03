"Così ho salvato la vita ad Antonello Venditti"

Max Tomasino, genio delle luci, racconta a PalermoToday i momenti concitati del malore di cui è rimasto vittima giovedì scorso Antonello Venditti. Un pezzo di carne non scendeva giù e se non fosse stato per Tomasino, che conosceva la manovra di Heimlich, il cantautore sarebbe quasi certamente morto.

"Eravamo seduti da dieci minuti quando ho sentito urlare 'Chiamate un’ambulanza' e ho visto Antonello seduto al tavolo che dava pugni e faceva dei cenni che non respirava". "Dieci anni fa - racconta ancora Tomasino - ho visto morire una persona così, ho pensato che era meglio conoscere le manovre soccorso. L’ho preso e ho iniziato ad edeguire questa mossa di Heimlich, poi ho visto che respirava di nuovo e ci siamo abbracciati, c’è stato un applauso. Quando è arrivata la dottoressa, dopo 23 minuti, ha detto che se avessi aspettato qualche secondo i più forse sarebbe morto".

Servizio di Rosaura Bonfardino, PalermoToday