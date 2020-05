Dopo due mesi di lockdown l'asino si avvicina per salutarlo, il padrone si scioglie in lacrime

Temeva che dopo una separazione di otto settimane il suo asino non si ricordasse di lui. E invece l’intelligenza e l’affetto dimostrati dall’animale lo hanno stupito al punto da farlo commuovere. Il video, diventato virale sui social, arriva dalla Spagna: tornato nella sua città natale di El Borge (Malaga) per vedere l’asino di famiglia, Ismael Fernández si è sciolto in lacrime non appena il suo asino Baldomera - soprannominato Baldo - si è avvicinato a lui per salutarlo. Video da Twitter (@ibonpereztv).