Generali, nuove sfide per essere sempre più vicino al cliente. Investiti 300 milioni in tre anni per la semplificazione

Si chiama “Immagina” la nuova linea di soluzioni assicurative di Generali che parte proprio dal punto di vista del cliente per offrire strumenti utili per prevenire gli imprevisti. Quel cliente che chiede semplicità, un’interazione immediata, una relazione continuativa. Si cambia dunque il modo di fare assicurazione, tenendo conto che ciò che maggiormente gli italiani vogliono dalle compagnie assicurative è: semplicità e interazione immediata (il 50% richiede accesso immediato in caso di bisogno); prevenzione (l'80% ricerca maggiore prevenzione attraverso servizi e consulenze per evitare il più possibile danni, incidenti e malattie); e relazione continuativa (il 60% vuole comunicare/dare feedback costanti alla compagnia sulla propria esperienza).

La compagnia ha intanto previsto un investimento di 300 milioni di euro in tre anni per il programma di semplificazione - che prevede il ridisegno dei processi core di prevendita, vendita, assistenza e post vendita - per lo sviluppo di insurtech (IOT, intelligenza artificiale, chatbot, robotica, Advanced Analytics e startup) e di nuove unità per servizi (Generali Welion, Connected Insurance, Customer Experience Design).

A quasi due anni dall’avvio, è stato già completato il 75% del Programma di Semplificazione ridisegnando completamente i principali processi industriali. Oggi il 70% dell’offerta di Generali Italia è digitale e tutte le 1500 agenzie sul territorio nazionale hanno a disposizione i nuovi processi di pre-vendita e vendita in digitale e in mobilità che permettono maggiore trasparenza, semplicità e chiarezza per i clienti: 1 sola firma per il contratto Vita, -25% pagine nella documentazione contrattuale e grazie alla video perizia -30% del tempo di chiusura di un sinistro auto.

Sul fronte della connected insurance, entro il 2019 saranno oltre 2 milioni i clienti connessi. Ha poi preso il via “Ora di Futuro”, il progetto di educazione per bambini e famiglie che coinvolge gli insegnanti, le scuole primarie e le reti no profit in tutta Italia, nell’ambito dell’iniziativa internazionale di Generali “The Human Safety Net”. Con “Ora di Futuro” la compagnia promuove lo sviluppo di competenze per la gestione responsabile delle risorse, la prevenzione e la valutazione dei rischi per fare scelte consapevoli.

L’obiettivo è acquisire maggiore consapevolezza su grandi temi come rispetto dell’ambiente, salute e benessere, risparmio. La scuola rappresenta il fulcro del progetto che vede al centro i più piccoli, dai sette agli undici anni. Gli insegnanti coinvolgono i bambini in classe con il gioco. Le attività continuano anche a casa insieme ai genitori. Per Generali, insomma, nuove sfide e nuove scommesse tutte con un unico obiettivo: la piena e completa soddisfazione del cliente.