Flambus a Roma, le fiamme divorano un mezzo Atac | Video

Un autobus Atac della linea 20 Express è andato a fuoco all'altezza di via dell'Archeologia, nel quartiere romano di Tor Bella Monaca. "Secondo una prima ricostruzione la vettura si sarebbe incendiata, dopo circa un'ora, mentre era spenta in attesa di essere rimorchiata", ha spiegato Atac in una nota. L'incendio sarebbe scoppiato nella parte posteriore del mezzo per poi avvolgerlo completamente.

L'autista del mezzo Atac, viste le fiamme, ha fatto evacuare il bus mettendo in salvo i presenti. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.

Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale di Roma Capitale. Il fumo nero generato dal rogo ha invaso il quartiere.