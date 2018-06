Il bovino cade nella scarpata: salvato con l'elisoccorso

I Vigili del Fuoco sono intervenuti domenica 17 giugno per recuperare e salvare un bovino caduto in una scarpata sulle alture di Condove (Torino). L'intervento non è stato semplice perché gli alberi, in quella zona, sono vicinissimi uno all'altro. I Vigili del Fuoco per recuperare l'animale hanno utilizzato un elicottero Drago66 che è decollato intorno alle 9 di ieri. Dopo un primo sorvolo l'animale è stato recuperato tramite un gancio baricentro con un tiro di 50 metri. Una volta portato a valle è stato affidato alle cure del veterinario.

