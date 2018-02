Cacciari-Delrio, scontro in tv a Cartabianca. L'ex sindaco: "Basta con la solfa degli 80 euro"

Massimo Cacciari scatenato a Cartabianca, il programma di RaiTre condotto da Bianca Berlinguer. L’ex sindaco di Venezia se la prende con il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio. Bersaglio del suo intervento le politiche economiche del governo, in particolare il bonus di 80 euro in busta paga, bonus che in caso di vittoria alle prossime elezioni il Pd vorrebbe estendere anche alle partite Iva e alle famiglie per ogni figlio minore a carico.

"Cercate di capire questo Paese. Quando dite che avete ridotto le tasse ma chissenefrega se lo Stato ha ridotto le tasse di qualche punto e le tariffe continuano ad aumentare e gli ottanta euro se ne sono andati con l'ultimo aumento del gas. Voglio salvarlo il soldato Renzi". La replica dell'esponente Pd: "Il milione di posti di lavoro creati ha cambiato la vita di quelle persone".

Video dalla pagina Facebook di Cartabianca