Camion ripara le buche sull'asfalto in cinque minuti: il progetto innovativo

Possibile riparare le buche sull'asfalto (problema comune a città grandi e piccole di tutto il pianeta) in pochi minuti, spendendo meno di quanto accade oggi? Sì, secondo Dahir Insaat, studio di design russo che pubblica su Youtube video di soluzioni innovative per le metropoli del futuro.

Nel video, si mostra come un camion avveniristico individua autonomamente le buche nell'asfalto e in cinque minuti le ripara. Prima scava sul tratto di strada rovinato, poi aggiunge asfalto per riempire la buca e infine colloca un 'tappo' di un materiale speciale che si espande.

Il costo di ogni intervento, secondo lo studio, sarebbe conveniente rispetto agli attuali procedimenti

Video da YouTube/ Dahir Insaat