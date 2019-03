Cargo sbaglia rotta e va a sbattere contro il ponte: "Comandante ubriaco"

I video mostrano la nave che si avvicina lentamente al ponte, inevitabile l'impatto. Una nave cargo russa è andata a sbattere contro il ponte di Gwang, in Corea del Sud. Secondo gli accertamenti delle forze dell'ordine locali, al momento dell'incidente il comandante della nave - di cui non è stata rivelata l'identità - aveva un tasso alcolico nel sangue tre volte superiore al consentito. Nessun ferito. Gli inquirenti vogliono però appurare se l'uomo si trovasse davvero in plancia di comando al momento dello scontro, e anche per quale motivo la nave stesse procedendo nella direzione opposta rispetto a quella indicata.

Fonte video: YouTube / TheBusanilbo