Centro LuMo, 3,5 milioni di euro per una struttura mai aperta

Polemiche ad Afragola per il polifunzionale ristrutturato nel 2013 con fondi europei. Completato nel 2017 e assegnato con regolare bando, il Comune non ha consegnato la struttura. Negli anni, spesi anche 40mila per la vigilanza mentre i raid vandalici hanno causato danni per oltre 50mila euro