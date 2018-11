Il video del cervo in trappola che cerca disperatamente di liberarsi

TORINO - Salvarlo non è stato facile, anche perché il cervo era talmente spaventato che, a forza di dimenarsi, ha addirittura rischiato di fratturarsi delle vertebre. Difficile intervento degli uomini del servizio Tutela fauna e flora della Città metropolitana di Torino, ieri pomeriggio, 28 novembre, in Borgata Santa Maria nel Comune di Novalesa.

Ad avvisare gli agenti ambientali è stato un cittadino che ha avvistato il cervo intrappolato da una rete di plastica. Gli agenti si sono subito catapultati sul posto dove hanno trovato l'animale intrappolato e spaventato che cercava di liberarsi dalla trappola nella quale era incappato. È stato chiaro sin da subito che il tempo per intervenire non era abbastanza perché l'animale stava rischiando di farsi male.

Per questo il cervo - un maschio di 3 anni in ottimo stato di salute - è stato legato a un albero in modo da immobilizzarlo e solo dopo gli agenti hanno provveduto a tagliare la rete.

