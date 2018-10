L'ultima tazzina in piazza con i dipendenti licenziati, chiude lo stabilimento dello storico caffè

Come un fulmine a ciel sereno. È così che i lavoratori del Gruppo JDE hanno definito la decisione dell'azienda di chiudere lo stabilimento di Andezeno, in provincia di Torino, per delocalizzare in Romania la produzione.

L'azienda è leader nel settore della produzione di caffè e produce per marchi italiani storici come Splendid e Hag. I lavoratori, in presidio questa mattina davanti al Consiglio regionale del Piemonte a Torino, hanno evidenziato come questa scelta sarà un duro colpo anche per quello che viene definito "made in Italy". Quello di Andezeno è infatti l'unico stabilimento italiano dei due marchi di caffè.

A rischiare di rimanere a casa a partire dal 1 gennaio 2019 sono 57 dipendenti. Le organizzazioni sindacali FLAI CGIL e UILA UIL definiscono "scellerata" la scelta di chiudere il sito produttivo e hanno chiesto il sostegno della Regione Piemonte anche per sollecitare l'azienda a contribuire nella reindustrializzazione dello stabilimento.

Video e articolo di Gioele Urso per TorinoToday