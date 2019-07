CITY SUMMER TOUR: qual è la città più cool dell'estate 2019? | Ep. 3 Rimini

Un aperitivo sulla spiaggia, un tour della città e un party-night... tutto rigorosamente "really cool". Al via la terza tappa del City Summer Tour 2019 targato Citynews, in collaborazione con il blu Vaping Friends, il primo network in Italia composto da 45 locali vape friendly in cui si è liberi di svapare. Ogni lunedì, la nostra inviata Ines Trocchia vi porterà alla scoperta delle mete più ambite del nostro Paese e alla fine del viaggio sarete voi a decretare la città più cool dell’estate italiana.

Quest’oggi siamo a Rimini, una delle mete più amate della costa adriatica. Ad attenderci l'influencer romagnolo Costantino Bagalà, che ci porterà alla scoperta dei luoghi più suggestivi e cool del riminese. Il nostro tour ha inizio dall'Arco di Augusto, per poi proseguire tra le colorate vie del Borgo San Giuliano, un antico quartiere che rende omaggio ad un suo famoso concittadino noto a tutti i cinefili del mondo, il maestro Federico Fellini.

Dalla città alla spiaggia, eccoci al Bagno Tiki 26. Rimini è stata una delle prime città in Italia a trasformare i suoi lidi in spiagge smoke-free, per garantire il rispetto degli altri bagnanti e contrastare la maleducazione di chi getta i mozziconi sulla sabbia. Nel nostro viaggio non può poi mancare un assaggio delle specialità culinarie della riviera al ristorante Ricette Immorali, tra salumi, formaggi e pappardelle al ragù. Infine un salto al Peledo di Cattolica - uno dei locali romagnoli del Network blu Vaping Friends – prima di andare tutti a ballare fino a tarda notte al Moorea Beach Club.

Scopri i blu Vaping Friends della tua città e continua a seguire il CitySummer Tour 2019!