Ladri professionisti in azione in una gioielleria del centro commerciale Megalò a Chieti Scalo in barba alle telecamere di videosorveglianza che riprendono tutto. La banda sarebbe riuscita a prevelare alcuni oggetti preziosi, ma l’azione dell’antifurto con i nebbiogeni ha convinto i malviventi ad allontanarsi.

Da ChietiToday