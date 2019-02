Il premier Conte litiga con l'inglese (e il web se la ride)

E' diventato virale il discorso tenuto dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte al World Economic Forum di Davos lo scorso 23 gennaio. Il motivo? L'inglese non proprio impeccabile del premier in carica. Qualcuno ha pensato bene di ritoccare il filmato con dei sottotitoli ad hoc per sottolineare meglio la pronuncia non certo perfetta del presidente del consiglio. E ovviamente sui social fioccano i commenti. Filmato in alto da Twitter.

In basso invece il video integrale dell'intervento di Conte (questa volta con i sottotitoli in italiano) postato dall'account YouTube di Palazzo Chigi.