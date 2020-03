Torino, il video delle due infermiere che alla fine del turno cantano "Imagine"

In divisa e mascherina hanno suonato e cantato 'Imagine' di John Lennon come augurio che questo brutto periodo passi il più in fretta possibile. Protagonista del video, pubblicato sulla pagina facebook del Poliambulatorio San Luigi, sono due infermiere dell'ospedale di Rivoli. Come si legge nella didascalia del filmato, al termine di un turno massacrante "gli angeli di questa emergenza" hanno voluto regalarci un momento di serenità e di speranza.

