Corteo anti CasaPound, scontri violenti a Piacenza tra manifestanti e forze dell'ordine

Scontri violenti nel pomeriggio di sabato 10 febbraio in centro a Piacenza. I manifestanti del corteo contro CasaPound (organizzato dal collettivo ControTendenza con la partecipazione di militanti della sinistra antagonista provenienti da diverse città del Nord Italia, nulla a che vedere con il corteo pacifico organizzato in mattinata dall'Anpi a cui hanno aderito partito, sindacati e associazioni culturali) è partito alle 15,30 dalla stazione con circa 400 manifestanti. Il corteo non ha però rispettato il percorso programmato con la questura. Dopo un iniziale momento di tensione in via Gaspare Landi, ha affrontato le forze dell'ordine in via Sant'Antonino dove ci sono stati scontri tra manifestanti e carabinieri. Un carabiniere del battaglione Lombardia è stato aggredito violentemente da alcuni manifestanti, che si sono poi sparpagliati per tutto il centro storico, diretti a quanto pare verso via Dieci Giugno dove si trova la sede di CasaPound.

La manifestazione è terminata regolarmente senza altri scontri. Ora sono in corso le indagini per risalire a chi ha preso parte agli scontri. Il bilancio è di cinque carabinieri rimasti feriti, tra loro anche il militare aggredito dai manifestanti che lo hanno pestato mentre era a terra e colpito con il suo scudo. Ferito al volto anche un giornalista, colpito da un sampietrino lanciato dai manifestanti.

Terminata senza problemi la manifestazione di CasaPound vicino alla Galleana per ricordare le vittime delle Foibe che si è svolta alle 19. In campo il servizio d'ordine coordinato dalla questura di Piacenza con ottanta uomini del Reparto mobile e del Battaglione carabinieri. Insieme a loro anche la Digos, le volanti, la squadra mobile, il nucleo informativo dei carabinieri, la polizia municipale e la guardia di finanza.

La notizia su IlPiacenza