Dichiara 130 euro in 15 anni, ne possedeva 250mila | Video

TORINO - Per il fisco non esisteva. In tutta la sua vita aveva dichiarato di aver guadagnato solamente 131 euro nel dicembre del 2002, ma in realtà possedeva beni per quasi 250.000 euro. Casa, tre automobili e un camper erano parte del suo patrimonio. Beni che le sono stati sequestrati dai carabinieri di Torino Oltre Dora. Si tratta di una donna nomade sinti di 37 anni residente a Torino. I beni verranno confiscati. L'operazione è il frutto di mesi di accertamenti che hanno dimostrato come il tenore di vita della donna fosse ben al di sopra delle sue possibilità. La nomade ha diversi precedenti e pendenze penali per furto, ricettazione, indebito utilizzo di carte di credito e truffa.

La notizia su TorinoToday