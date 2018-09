Napoli, donna nuda in strada. I residenti: "Basta degrado, siamo stanchi"

Una donna nuda in strada, probabilmente di origine non italiana, che urina nei pressi di un cassonetto. Una scena che testimonia ancora una volta il degrado del Vasto, l'area a ridosso della stazione centrale di Napoli, da tempo scena di uno scontro tra i residenti italiani e la comunità di mgranti.

In questo video, girato da un cittadino dal balcone di casa sua, è possibile vedere una donna senza pantaloni né biancheria intima che cerca di accovacciarsi. La protagonista inconsapevole del filmato sembra in stato confusionale, in quanto barcolla vistosamente.

Il Comitato Vasto ha commentato la vicenda: "Siamo esasperati, non ne possiamo più. Ogni giorni si verificano episodi di degrado e violenza. E' una situazione che danneggia non solo gli abitanti, ma anche commercianti e artigiani".

