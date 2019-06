Donna si lancia dalla finestra mentre la polizia sgombera la palazzina

TORINO - Non voleva lasciare la sua stanza e così quando la polizia questa mattina - venerdì 28 giugno - intorno alle 7.30 si è presentata in via Borgo Dora al civico 39 per sgomberare lo stabile, lei si è barricata in casa. Poi, evidentemente presa dal panico, quando è stata forzata la porta di ingresso della sua abitazione si è buttata dalla finestra del primo piano, a un'altezza dal suolo di circa due metri e mezzo.

La donna è una nigeriana di 24 anni, molto probabilmente richiedente asilo - ma su questo la Questura sta ancora verificando - già nota alle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 che hanno medicato la donna che è stata trasportata all'ospedale Maria Vittoria.

L'ordinanza di sgombero dello stabile era prevista per ieri - giovedì 27 giugno -, giorno in cui durante un drappello di anarchici per tutta la giornata ha presidiato il posto.