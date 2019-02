Dorme da 10 anni nel bar della moglie: "Così ho messo in fuga una banda di ladri"

Hanno sfondato la vetrata di un bar tabacchi con un tombino, ma all'interno hanno trovato il marito della proprietaria che, proprio per paura dei furti, dorme da anni nella sua attività. È successo in via Farnese a Piacenza. I quattro malviventi sono stati messi in fuga. "Sono dieci anni che dormo qui dentro" ha raccontato a Il Piacenza il marito della titolare. "Da quando abbiamo aperto la tabaccheria nel 2009 abbiamo preso questa decisione perché nel primo mese abbiamo subito tre furti".

"Mi sono svegliato immediatamente perché avevo capito che stavano cercando di entrare, quando me li sono trovati davanti sono scappati" ha detto ancora l'uomo. I ladri, in quattro e con il passamontagna, sono arrivati a bordo, pare di un'utilitaria, hanno divelto un tombino davanti alla lavanderia e poi hanno colpito la vetrata con forza fino a sfondarla, come mostrano le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza.