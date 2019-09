La parola “Eliofania”, cosa ti fa venire in mente?

Le risposte sono state varie e creative, ma eccoti la soluzione!

L’Eliofania è un parametro che misura la durata del soleggiamento di un’area e tra le regioni più soleggiate d’Italia c’è proprio la Puglia. Questo è un motivo più che valido per sfruttare, in questo territorio, la fonte di energia pulita e abbondante per eccellenza: quella del sole.

Il fotovoltaico, infatti, aiuta sia l’ambiente che il portafoglio.

È vero, sono ancora molti i dubbi che attanagliano le persone sull’utilizzo di impianti fotovoltaici, vuoi perché non si hanno informazioni chiare in merito, vuoi perché si è ancora convinti che i costi siano proibitivi.

Ma ecco la buona notizia: in Puglia, l’energia si fa...geniale!

Con l’arrivo di Green Genius, l’energia del sole è davvero alla portata di tutti, senza tutte le difficoltà che potevano esserci in passato.

Per saperne di più, guarda il video e...scopri cosa ne pensano i pugliesi!