Casa esplode per fuga di gas, poliziotto sfiorato dalla "palla di fuoco"

Il video è stato diffuso dall'Hurst Polcie Department. Una pattuglia interviene in una casa del Texas: un Suv si è schiantato contro l'abitazione.

Probabilmente nessuno si era reso conto che il veicolo aveva danneggiato alcune tubature del gas: proprio mentre un agente si avvicina, un'esplosione devasta la struttura.

Tre persone che erano ancora all'interno sono rimaste ferite ma non sono in pericolo di vita. L'agente è rimasto contuso. E' salvo per una questione di secondi. Video da LiveLeak