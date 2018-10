L'Europarlamentare della Lega si toglie una scarpa e calpesta il testo di Moscovici

Della serie: ebbene sì, è successo davvero. Gesto clamoroso dell'europarlamentare della Lega Angelo Ciocca, che a Strasburgo ha "rubato" a Moscovici il parere sulla manovra, si è tolto la scarpa e lo ha calpestato. E' stato lo stesso Ciocca a pubblicare su Twitter il video che documenta le sue gesta sovraniste: "A # Strasburgo, HO CALPESTATO (con una suola Made in Italy!!!) la montagna di BUGIE che # Moscovici ha scritto CONTRO il # NostroPaese !!! L’Italia merita RISPETTO e questi # EuroImbecilli lo devono capire, non ABBASSIAMO PIÙ LA TESTA !!! Ho fatto bene ???".

Niente paura, però: fonti del Ministero dell'Economia fanno sapere che il dialogo con Bruxelles "continua in modo aperto e costruttivo" sottolineando che la politica per la crescita è ad avviso del governo la strategia migliore per abbattere il debito e per favorire l’inclusione sociale.