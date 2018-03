Fabrizio Frizzi, l'amico di tutti: le testimonianze di chi lo ha conosciuto

"Un santo da vivo", così lo ha definito ai nostri microfoni un avvocato che aveva lo studio nel palazzo in cui viveva il conduttore, ma l'affetto della gente che ha riempito Piazza del Popolo, a Roma, nel giorno dei suoi funerali, si è potuto toccare con mano e scorgere in ogni centimetro. E poi ancora il ricordo di chi ha lavorato con lui: "Mi ha fatto gli auguri quando sono stato operato. Per me è più di un amico, più di un fratello".

