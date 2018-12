Per lo Stato era cieco, ma questo video dimostra che ci vede benissimo

In sette anni si è intascato indebitamente ben 60mila euro di pensione di invalidità. Sì, indebitamente, perché allo Stato aveva detto di essere un cieco totale, ma in realtà ci vedeva benissimo. Stiamo parlando di un pensionato italiano di 77 anni che è stato denunciato per il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato.

A beccarlo - racconta TorinoToday - sono stati i carabinieri della Stazione di Torino Borgo Dora che, dopo una serie di pedinamenti, hanno potuto constatare che l'uomo non era assolutamente cieco. Il pensionato infatti è stato filmato mentre viaggiava in autobus, intento a lavorare la terra all'orto, o mentre camminava normalmente senza l'ausilio di bastone o cane guida.

L'uomo godeva di alcuni benefit dovuti alla sua falsa invalidità, poteva per esempio usufruire del posto auto per disabili preso la propria abitazione ed era in lista per la concessione dei buoni taxi. In più, come detto, godeva di una pensione di invalidità che a questo punto molto probabilmente dovrà restituire all'INPS.