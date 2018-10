Furto da film: entrano in gioielleria facendo un buco nel pavimento

MILANO - Hanno scavato una buca nel soffitto di una cantina sottostante a una gioielleria, nel punto esatto alle spalle della cassa (e dei cassetti pieni di preziosi), per poi rovesciare i cassetti da giù, con un manico di scopa, e razziare tutto senza far scattare l'allarme del negozio.

La rapina, come racconta Massimiliano Melley di RomaToday, avvenne tra il 2 e il 3 ottobre 2017 alla gioielleria Meraviglie d'Oro di via Paolo Sarpi 30. La banda, qualche giorno prima, aveva "preso possesso" di una cantina dello stabile di via Messina 2 e aveva praticato il foro con precisione millimetrica. La sera del 2 ottobre, intorno alle nove e un quarto, i quattro malviventi si sono recati nella cantina e, attraverso il foro ormai aperto, agendo con un manico di scopa hanno fatto leva per aprire i cassetti in prossimità del bancone, per poi rovesciarli e (utilizzando sempre il manico, ma a mo' di rastrello) recuperare tutti i gioielli all'interno.

Il furto aveva fruttato un bottino del valore di 40-45 mila euro. Ma ad un anno di distanza tre dei quattro banditi sono stati finalmente arrestati dalle forze dell'ordine.

La notizia completa su MilanoToday