Beirut, 28 ott. (askanews) - In Libano una catena umana lunga 170 km ha unito il Nord e il Sud del Paese. In migliaia si sono presi per mano coprendo la distanza da Tripoli a Tyre, attraverso al capitale Beirut. Un segno di unione contro il governo, al centro di partecipatissime proteste nei giorni scorsi, scoppiate per contestare alcune riforme economiche e sfociate in una richiesta più generale di riforma del sistema politico ed economico del Paese.