Incendi Australia, i piloti in volo in un cielo infuocato

Batemans Bay, 7 gen. (askanews) - Un muro di fuoco. Questa è l'incredibile visuale che si sono trovati davanti in volo i piloti di un aereo militare in Australia, impegnati nell'evacuazione della regione di Victoria, fra le più colpite dagli incendi che stanno distruggendo lo Stato, facendo scomparire ettari di foreste, uccidendo 500 milioni di animali e decine di persone.

E anche quello passato è stato un weekend da incubo: i forti venti e le temperature hanno peggiorato la situazione. Migliaia di Vigili del Fuoco e i riservisti richiamati in servizio per la prima volta nella storia hanno lottato contro il fuoco per tutto il tempo. Il governo, molto criticato e accusato di aver reagito troppo lentamente, ha calcolato che serviranno 4 miliardi e oltre due anni per riprendersi da questa crisi.