Girotondo intorno a Spelacchio: l'inseguimento della polizia diventa virale

Spelacchio, l'albero di Natale di Piazza Venezia a Roma, è ancora al centro della cronaca. E stavolta non è un modo di dire. Come riporta RomaToday, l'albero star del Natale appena trascorso ha dovuto assistere ad uno strambo inseguimento avvenuto questa notte a Piazza Venezia. Protagonisti una donna alla guida di una Fiat Punto e la Polizia. L'auto ha cominciato a girare a folle velocità intorno all'aiuola principale, inseguita dalla volante a sirene spiegate. Una scena durata a lungo, talmente a lungo che è finita immortalata da diversi cellulari. Uno dei video è finito in rete e rimbalzando di bacheca in bacheca è diventato virale. La polizia alla fine è riuscita a fermare l'auto e ad identificare la conducente. Fonte video Facebook