Laura Freddi mamma innamorata a 'Tennis & Friends': "Oggi sono tutta per Ginevra" (INTERVISTA)

Arriva al Foro Italico di Roma mano nella mano con la piccola Ginevra, un anno e 10 mesi, e non la perde di vista un secondo. Laura Freddi, 47 anni, pensa che "fare la mamma è il mestiere più bello del mondo" e porta con sé la sua bambina anche in occasione di 'Tennis and Friends 9', la due giorni all'insegna della prevenzione organizzata con la collaborazione della Fondazione Policlinico Gemelli, di cui è testimonial d'eccezione. "Oggi Ginevra è la mia priorità", racconta la conduttrice a Today, "ho deciso di rallentare un po' con gli impegni professionali proprio per godermela giorno dopo giorno". La maternità, infatti, era da tempo un sogno nel cassetto, finalmente realizzato grazie all'amore per il fisioterapista Leonardo D'Amico, a cui è legata da sei anni. "Ho allattato fino al sedicesimo mese ed ora mi dedico completamente a mia figlia. Mi rivedo nei suoi occhi che, anche se di colore diverso, hanno la mia stessa espressione". Mamma a tempo pieno, la presentatrice resta un punto di riferimento del pubblico sui social: "La fama è gratificante, ma anche una responsabilità. Per questo voglio veicolare messaggi costruttivi attraverso i miei canali". E la prevenzione è uno di questi: "Basta poco per scoprire in tempo problemi di salute. Mentre la ricerca va avanti, il nostro dovere è sottoporci ai controlli. E, visto che i telespettatori mi ritengono una 'di famiglia', sono contenta di portare la mia esperienza, in cui la prevenzione è diventata routine".