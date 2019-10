Tennis & Friends, Samuel Peron: "Sport è sinonimo di salute" (INTERVISTA)

Dalla pista di 'Ballando con le Stelle' al campo da tennis. Per una buona causa. Samuel Peron, 37 anni, è uno dei testimonial d'eccezione della nona edizione di 'Tennis & Friends', la due giorni all'insegna della prevenzione che apre le porte a Roma, al Foro italico, dal 12 al 13 ottobre, mettendo a disposizione del pubblico check up gratuiti in collaborazione con la Fondazione Policlinico Gemelli. "Seguivo da tempo la manifestazione e non vedevo l'ora di partecipare - spiega il ballerino, che scende in campo insieme a tanti altri colleghi del mondo dello spettacolo - E' importante trasmettere il messaggio che sport è sinonimo di salute". Come se la cava con il tennis? "Gli avversari devono temermi", scherza, "perché è un'attività che apprezzo da sempre, anche se non siamo qui per fare una gara", ma per far vincere la prevenzione.